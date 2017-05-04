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Парламент не стал рассматривать положение, по которому депутат, подавший заявление о выходе из фракции, лишается мандата

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424316-ru.html

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4 мая 2017, 17:31       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 4 мая не стали рассматривать типовое положение о парламентской фракции.
В одном из пунктов документа отмечается, что депутат, подавший письменное заявление о выходе из фракции, лишается депутатского мандата.
Гульшат Асылбаева ("Онугуу-Прогресс") предложила перенести обсуждения вопроса, так как, по ее словам, в зале находятся всего 18 парламентариев, а он касается всех.
В свою очередь Курманкул Зулушев ("Республика - Ата-Журт") заявил, что в положении много противоречий с законами и Конституцией. Он предложил пересмотреть документ.
В результате голосования депутаты перенесли обсуждение положения.
В VI созыве к настоящему времени только один депутат вышел из фракции - Жанар Акаев.

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