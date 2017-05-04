Поисковые работы на месте схода оползня прекращены по двум причинам

4 мая 2017, 17:33 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В селе Аюу Узгенского района Ошской области прекращены поисковые работы на месте схода оползня, сообщила пресс-служба правительства.

В кабмине отметили, что работы прекращены с согласия родственников погибших, а также с учетом религиозного предписания (фатвы), подготовленного Советом улемов ДУМК.

Поиски прекращены 4 мая с 15.00.

29 апреля утром на жилые дома в Аюу сошел оползень, под которым остались 24 человека. Поисковые работы велись с момента трагедии до сегодняшнего дня, были найдены тела восьми погибших.