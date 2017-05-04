Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 39.73 $/гр (-0.59) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Девятиклассница из Бишкека стала чемпионкой мира по мас-рестлингуДевятиклассница из Бишкека стала чемпионкой мира по мас-рестлингуПарламент не стал рассматривать положение, по которому депутат, подавший заявление о выходе из фракции, лишается мандатаПарламент не стал рассматривать положение, по которому депутат, подавший заявление о выходе из фракции, лишается мандата

Поисковые работы на месте схода оползня прекращены по двум причинам

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424314-ru.html

Похожие новости

Детям, пострадавшим от оползня в Узгене, устроят летний отдых

В с.Аюу, где сошел оползень, прекращены поисковые работы

Трагедия в Узгене: В селе Аюу прекращены поисковые работы

МЧС ведет борьбу с селями и оползнями, высаживая деревья на опасных участках

МЧС посадил более полумиллиона саженцев на оползнеопасных участках

4 мая 2017, 17:33       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В селе Аюу Узгенского района Ошской области прекращены поисковые работы на месте схода оползня, сообщила пресс-служба правительства.
В кабмине отметили, что работы прекращены с согласия родственников погибших, а также с учетом религиозного предписания (фатвы), подготовленного Советом улемов ДУМК.
Поиски прекращены 4 мая с 15.00.
29 апреля утром на жилые дома в Аюу сошел оползень, под которым остались 24 человека. Поисковые работы велись с момента трагедии до сегодняшнего дня, были найдены тела восьми погибших.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум