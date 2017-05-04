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Девятиклассница из Бишкека стала чемпионкой мира по мас-рестлингу

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424313-ru.html

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4 мая 2017, 17:37       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Ученица бишекской средней школы №77 Мунара Рахатбек кызы завоевала золото Чемпионата мира по мас-рестлингу среди юниоров, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Первенство проходило с 27 апреля по 1 мая в Алматы. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 12 стран, в том числе 41 из Кыргызстана.
На торжественной линейке в школе глава Ленинского района столицы Нурдин Тынаев поздравил ученицу и вручил ей сертификат на 20 тысяч сомов. Он отметил, что успех Мунары на чемпионате мира - заслуга ее родителей, педагогов и тренеров.
Мунара с малых лет занимается спортом. В 2013-2014 учебном году она завоевала первое место на городской спартакиаде по легкой атлетике среди подростков. С 2015-го школьница стала заниматься мас-рестлингом, в 2016 году участвовала в районных и городских спартакиадах, а недавно стала финалисткой районной и городской спартакиады "Школьная лига" и представила страну на чемпионате мира.
Мас-рестлинг является национальным видом спорта Якутии. Его суть заключается в том, что спортсмены упираются ногой в доску и тянут палку. Победа засчитывается тому, кто перетянул соперника либо вырвал палку из его рук.

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