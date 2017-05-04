4 мая 2017, 17:23 Комментарии

Детям, пострадавшим от оползня в Узгене, устроят летний отдых. Такое задание Минобразования дала вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, сообщает пресс-служба правительства.

Она заслушала отчет Минсоцразвития, Минздрава и Минобразования по оказанию помощи жителям села Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, по итогам которого дала ряд поручений министерствам и ведомствам социального блока.

"Минобразования поручено организовать летний отдых для детей, пострадавших в результате ЧС, проработать вопрос организации дошкольной подготовки, оказании помощи при поступлении в высшие учебные заведения выпускникам школ, обучавшихся в населенных пунктах, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Минсоцразвития поручено уделить внимание на индивидуальную работу с пострадавшими семьями и вести работу по соцвыплатам прозрачно и точно. Минздраву поручено сформировать группу специалистов для оказания своевременной психологической и медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Согласно данным Минздрава, в селе Аюу работает мобильная клиника, тремя врачами принято 160 пациентов. Дополнительно с Центра общей врачебной практики села Мырзаке направлена бригада из 5 врачей.

По информации Минсоцразвития, в настоящее время территориальным подразделением проводится оценка потребностей населения для предоставления социальных выплат в установленном порядке. Среди родственников погибших проводится информационно-разъяснительная работа по предоставлению пособий на погребение и потере кормильца.

Минобразования решило закрыть школу имени Б.Тешбаева в селе Аюу. Ученики обучаются в две смены в 3 жилых домах. Вследствие землетрясения, произошедшего в Чон-Алайском районе мелкие разрушения получили 17 школ и 14 детских садов. В данных образовательных учреждениях учебный процесс приостановлен до 10 мая, со стороны Министерство образует рабочую группу и окажет помощь образовательным учреждениям в пострадавших районах.