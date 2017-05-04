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В преддверии Дня Победы состоится показ балета-оратории "Материнское поле"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359395_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424311-ru.html

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Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

4 мая 2017, 16:57       Комментарии

7 мая в преддверии Дня Победы в 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева состоится показ балета-оратории "Материнское поле".
Балет-оратория "Материнское поле" – вершина творчества выдающегося кыргызского композитора, Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР Калыя Молдобасанова.
Созданный в 1975 году по одноименной повести Чингиза Айтматова балет-оратория впервые в истории кыргызского музыкального искусства удостоен Государственной премии СССР в 1976 году и впоследствии был поставлен во многих театрах бывшего Союза ССР и за рубежом.
Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики Урана Сарбагишева. Война отняла у Толгонай самых дорогих и близких ее сердцу людей, отголоском которой стала и смерть любимой невестки Толгонай. Но стойкая женщина не сломилась, не огрубело ее любящее сердце, ведь рядом с ней росточек новой жизни – сын Алиман.
Также 9 мая в 15.00 состоится праздничный концерт, в котором примут участие ведущие солисты оперы. Зрители смогут услышать любимые песни военных лет - "Катюша", "Синий платочек", "Темная ночь", "В землянке", "Смуглянка", "Журавли", "Ехал я из Берлина", "День Победы" и другие. Дирижер концерта – Нурматбек Полотов. Вход на концерт свободный.

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