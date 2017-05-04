В Бишкеке вновь проходит митинг в поддержку арестованного Текебаева

4 мая 2017, 17:06 Комментарии

Сегодня, 4 мая, в Бишкеке у здания бывшего Военного суда проходит митинг в поддержку арестованных депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

Отметим, что в настоящий момент судебная коллегия Бишкекского горсуда рассматривает кассационную жалобу адвокатов парламентария и бывшего чиновника по изменению ему меры пресечения.

Напомним, 21 апреля Первомайский суд оставил лидера фракции "Ата Мекен" и экс-министра ЧС Чотонова под стражей до 25 мая в связи с тем, что ГКНБ необходим еще один месяц до окончания расследования.