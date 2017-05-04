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Митинг в поддержку О.Текебаева продолжился у Военного суда (фото)Митинг в поддержку О.Текебаева продолжился у Военного суда (фото)Кыргызстан и Дубай обменяются опытом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьмиКыргызстан и Дубай обменяются опытом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми

В Бишкеке вновь проходит митинг в поддержку арестованного Текебаева

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359404_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424310-ru.html

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4 мая 2017, 17:06       Комментарии

Сегодня, 4 мая, в Бишкеке у здания бывшего Военного суда проходит митинг в поддержку арестованных депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.
Отметим, что в настоящий момент судебная коллегия Бишкекского горсуда рассматривает кассационную жалобу адвокатов парламентария и бывшего чиновника по изменению ему меры пресечения.
Напомним, 21 апреля Первомайский суд оставил лидера фракции "Ата Мекен" и экс-министра ЧС Чотонова под стражей до 25 мая в связи с тем, что ГКНБ необходим еще один месяц до окончания расследования.

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