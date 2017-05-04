В с.Аюу, где сошел оползень, прекращены поисковые работы

4 мая 2017, 16:56 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, где сошел оползень, прекращены поисковые работы. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства Правительства КР в Ошской области.

В результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в 6 часов 50 минут на жилые дома в селе Аюу, погибло 24 человека.

В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.

"С согласия родственников погибших граждан, а также с учетом фатвы (религиозного предписания), подготовленной Советом улемов по вопросу захоронения граждан, принято решение о прекращении работ по поиску 16 тел погибших с 15 часов 4 мая 2017 года", - говорится в сообщении.