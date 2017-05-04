Юные шахматисты из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в Китае

4 мая 2017, 17:00 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Юные шахматисты из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии среди школьников в Китае. Об этом агентству "Кабар" рассказал президент федерации шахмат КР Милан Турпанов.

По его словам, турнир пройдет с 20 по 30 июля в г.Паньцзинь провинции Ляонин (Китай) и отметил, что теперь основной подготовкой шахматистов будет к данному соревнованию.

"Мы надеемся на успех, ведь среди детей есть Султай Чынгыз, который завоевал первую в истории Кыргызстана медаль на чемпионате мира по шахматам среди школьников", - поделился М.Турпанов.

Также М.Турпанов поблагодарил Президента КР Алмаза Атамбаева за поддержку шахматного вида спорта. "Я думаю, его вклад в развитие шахмат дает ощутимый плод в виде наших одаренных детей, которые показывают отличные результаты на международных соревнованиях", - поделился президент федерации.