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Юные шахматисты из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии в Китае

Источник:
http://kabar.kg/news/iunye-sha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424308-ru.html

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4 мая 2017, 17:00       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Юные шахматисты из Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии среди школьников в Китае. Об этом агентству "Кабар" рассказал президент федерации шахмат КР Милан Турпанов.
По его словам, турнир пройдет с 20 по 30 июля в г.Паньцзинь провинции Ляонин (Китай) и отметил, что теперь основной подготовкой шахматистов будет к данному соревнованию.
"Мы надеемся на успех, ведь среди детей есть Султай Чынгыз, который завоевал первую в истории Кыргызстана медаль на чемпионате мира по шахматам среди школьников", - поделился М.Турпанов.
Также М.Турпанов поблагодарил Президента КР Алмаза Атамбаева за поддержку шахматного вида спорта. "Я думаю, его вклад в развитие шахмат дает ощутимый плод в виде наших одаренных детей, которые показывают отличные результаты на международных соревнованиях", - поделился президент федерации.

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