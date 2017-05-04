Кыргызстан и Дубай обменяются опытом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми

4 мая 2017, 17:04 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В целях реализации задач в области защиты прав и интересов трудовых мигрантов - граждан КР, пребывающих и осуществляющих свою деятельность на территории ОАЭ, 2 мая состоялась встреча Генерального консула КР в г.Дубай А.Маматбекова с главой Государственной дирекции по делам резидентов и иностранцев МВД эмирата Дубай Мохаммед Ахмет Аль-Марри.

Следует отметить, что Государственная дирекция по делам резидентов и иностранцев МВД эмирата Дубай является одним из ключевых государственных ведомств, в функции которого входят легализация иностранных резидентов на территории эмирата. Данное ведомство осуществляет надзор за пребыванием иностранных граждан, выдает разрешение на получение/продление виз на территории эмирата. Поскольку в эмирате Дубая в большей степени сконцентрировано пребывание граждан Кыргызстана, приоритетным направлением повестки встречи с эмиратской стороной стал вопрос об активизации сотрудничества между компетентными органами КР и ОАЭ в области миграционной политики и создания благоприятных условий для пребывания трудовых мигрантов на территории эмирата Дубая. В настоящее время на консульском учете в Генконсульстве состоят порядка 2 тыс 750 граждан КР.

Главой Госдирекции по делам резидентов и иностранцев МВД эмирата Дубай было подчеркнуто, что в условиях высокой динамики развития инфраструктуры и бизнеса в крупных городах ОАЭ, растет также тенденция притока в страну иностранной рабочей силы и специалистов многопрофильных профессий. С учетом этого, основываясь на федеральное законодательство и местных нормативных правил, Госдирекция разработала упрощенные принципы и механизмы регулирования миграционного потока, основываясь на современных IT технологиях, онлайн сервисов и регистрации, благодаря которым выдача разрешительных документов была во многом упрощена. Также эмиратской стороной было отмечено о пребывании в Дубай граждан Кыргызстана, которые в основном осуществляют трудовую деятельность и специализируются в магазинах, торговых центрах, в сфере гостиничного бизнеса и туризма, в том числе на крупных предприятиях. Большинство трудовых мигрантов из КР состоит из молодежи, с наличием у многих высшего образования и знанием иностранных языков. Это факторы предоставляют преимущества и конкурентоспособность при найме на работу.

Эмиратской стороной также было отмечены и проблемные стороны, связанные с нарушением визового режима и просрочкой разрешительных документов, во многом это связано с нелегальным пребыванием на территории эмирата иностранных граждан, которые прибыли по туристической визе и остались на длительный период на территории ОАЭ. Многие иностранные граждане подвергают себя к риску, устраиваясь на работу без каких либо разрешительных документов, что приводит к негативным последствиям. Госдирекция эмирата Дубай также ужесточает контроль в отношении работодателей, принимающих на работу иностранных граждан без согласования и трудового контракта. Штрафы за нарушения миграционного законодательства достаточно суровые.

Генеральное консульство КР выступило с инициативой об организации взаимных визитов представителей компетентных органов КР и эмирата Дубай для практической помощи и обмена опыта в области миграционной политики и в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, которая была поддержана председателем Государственной дирекции по делам резидентов и иностранцев МВД эмирата Дубай Мохаммед Ахмет Аль-Марри.

При этом сроки визитов будут согласованы через дипломатические каналы двух стран.