По Кыргызстану сохранится ясная погода – прогноз погоды на 5 мая

4 мая 2017, 16:50 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +9...+14

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +10...+15

днем: +23...+28

Баткенская область

ночью: +10...+15

днем: +23...+28

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +11...+16

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +1...+6

днем: +14...+19

Нарынская область

ночью: +1...+6

днем: +17...+22

В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +25...+27.