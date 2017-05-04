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По Кыргызстану сохранится ясная погода – прогноз погоды на 5 мая

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424306-ru.html

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4 мая 2017, 16:50       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +9...+14
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +10...+15
днем: +23...+28
Баткенская область
ночью: +10...+15
днем: +23...+28
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +1...+6
днем: +14...+19
Нарынская область
ночью: +1...+6
днем: +17...+22
В Бишкеке без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +25...+27.

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