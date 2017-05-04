Горсуд оставил под арестом С.Жапарова под арестом до 28 мая

4 мая 2017, 17:04 Комментарии

Бишкекский городской суд 4 мая рассмотрел жалобу о мере пресечения экс-депутата Садыра Жапарова.

В итоге судебная коллегия оставила С.Жапарова под арестом до 28 мая.

С.Жапаров 25 марта был задержан и доставлен в ГКНБ в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст.227, ст.341, ст.113 и ст.234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) Уголовного кодекса.

С.Жапарову 26 марта было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.4 - 227 ч.2 п.1,3, ст.30 ч.4 - ст.341 ч.2, ст.30 ч.4 - ст.113 ч.2 и ст.30 ч.4 - ст.234 ч.3 п.3 Уголовного кодекса и постановлением Первомайского районного суда Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия.

Постановлением Первомайского райсуда от 24 апреля срок содержания под стражей в отношении С.Жапарова продлен до 28 мая 2017 года с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.