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В Бишкеке вновь проходит митинг в поддержку арестованного ТекебаеваВ Бишкеке вновь проходит митинг в поддержку арестованного ТекебаеваЗа последний месяц увеличилось количество граждан, желающих сдать свои биометрические данныеЗа последний месяц увеличилось количество граждан, желающих сдать свои биометрические данные

Горсуд оставил под арестом С.Жапарова под арестом до 28 мая

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424305-ru.html

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Горсуд оставил Садыра Жапарова в СИЗО-1 до 28 мая

4 мая 2017, 17:04       Комментарии

Бишкекский городской суд 4 мая рассмотрел жалобу о мере пресечения экс-депутата Садыра Жапарова.
В итоге судебная коллегия оставила С.Жапарова под арестом до 28 мая.
С.Жапаров 25 марта был задержан и доставлен в ГКНБ в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст.227, ст.341, ст.113 и ст.234 (угроза убийством, захват заложника, хулиганство, применение насилия представителю власти) Уголовного кодекса.
С.Жапарову 26 марта было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.30 ч.4 - 227 ч.2 п.1,3, ст.30 ч.4 - ст.341 ч.2, ст.30 ч.4 - ст.113 ч.2 и ст.30 ч.4 - ст.234 ч.3 п.3 Уголовного кодекса и постановлением Первомайского районного суда Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия.
Постановлением Первомайского райсуда от 24 апреля срок содержания под стражей в отношении С.Жапарова продлен до 28 мая 2017 года с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.

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