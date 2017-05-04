ЖК согласился добавить 1 тыс. сомов к пенсии женщин-пенсионеров из числа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, награжденных орденом "Баатыр эне"

4 мая 2017, 16:52 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 4 мая в третьем чтении одобрили поправки в закон "О пенсионном обеспечении военнослужащих".

Согласно действующему законодательству, для матерей, награжденных орденами "Баатыр эне" ("Мать-героиня"), предусмотрена надбавка к пенсии в размере 1 тыс. сомов.

Однако для матерей, награжденных этими орденами из числа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, вопрос выплат пенсионного обеспечения которых регулируется законом "О пенсионном обеспечении военнослужащих", не предусмотрена надбавка. Это, по мнению инициаторов, создает дисбаланс и нарушает принцип единого подхода в сфере социальных гарантий для граждан.

Поэтому проектом закона вносится норма о выплате соответствующей надбавки женщинам-пенсионерам из числа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.