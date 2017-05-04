Память о Великой Отечественной войне должна объединять страны СНГ — эксперт

4 мая 2017, 16:52 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Память о Великой Отечественной войне должна стать фундаментом для объединения стран Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил сегодня во время видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан Токтобек Рыскулов, заведующий кафедрой истории Кыргызстана и зарубежного Востока Бишкекского гуманитарного университета имени Кусеина Карасаева.

Видеомост проходил по теме "Мы не должны забывать - историки и писатели о ВОВ".

"Почти в каждой семье в Кыргызстане есть или были ветераны войны. Перед обществом стоит задача по сохранению истории ВОВ. Память о ней может быть интегрирующим фактором в отношениях между странами бывшего Советского Союза", - сказал Рыскулов.

Он отметил, что в военные годы в Кыргызстане действовали десятки заводов, которые работали под лозунгом "Все для фронта, все для победы!". Кроме того, республика приняла десятки тысяч переселенцев с оккупированных фашистами территорий, став родиной для них и их потомков.