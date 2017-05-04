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Международная федерация баскетбола разрешила играть в хиджабах

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mezhdu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424302-ru.html

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4 мая 2017, 16:11       Комментарии

Международная федерация баскетбола (ФИБА) разрешила баскетболисткам принимать участие в соревнованиях в хиджабах. Об этом пишет Лента.ру, со ссылкой на BBC Sport.
"Принято решение изменить регламент, так как традиционный дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, но это не соответствовало прежним правилам", — отмечается в заявлении организации.
Новые правила официально вступят в силу 1 октября этого года. Ранее хиджабы были запрещены из соображений безопасности игроков.
В марте 2014-го разрешение на выступление в покрывающем волосы платке дала Международная федерация футбола (ФИФА). В сентябре того же года женская сборная Катара по баскетболу отказалась участвовать в Азиатских играх из-за запрета на ношение хиджабов на площадке.

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