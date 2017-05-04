В ФУГИ уверяют: передача гостиницы "Семетей" в ГП "Мулк" не отразятся на его функциях

4 мая 2017, 16:33 Комментарии

Передача гостиницы "Семетей" в ГП "Мулк" не отразятся на его социальных функциях и никак не повлияют на проведение отраслевой политики курирующих министерств и ведомств, сообщают в пресс-службе Фонда госимущества.

Напомним, накануне ветераны Вооруженных сил заявили, что передача гостиницы ГП "Мулк" незаконно.

"ФУГИ является органом исполнительной власти, представляющим интересы государства как собственника госимущества. Ведомство рассмотрело отчеты о проделанной работе госпредприятий, и выявило низкую эффективность их деятельности. В этой связи ФУГИ разработал предложения по повышению рентабельности экономической деятельности гостиницы "Семетей". На данный момент она в ведении Госкомитета по делам обороны КР. Тем не менее, ФУГИ разработан проект решения правительства по оптимизации деятельности функционирующих госпредприятий, предусматривающий изменение механизмов управления, путем их централизации", – говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что при этом, предлагаемые изменения никак не повлияют на проведение отраслевой политики курирующих министерств и ведомств, и не отразятся на выполнение социальных функций ГП.