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И.о. президента Национальной академии наук назначен Мурат ДжуматаевИ.о. президента Национальной академии наук назначен Мурат ДжуматаевПередача гостиницы "Семетей" в ГП "Мулк" не повлияет на проведение отраслевой политики курирующих ведомств - ФУГИПередача гостиницы "Семетей" в ГП "Мулк" не повлияет на проведение отраслевой политики курирующих ведомств - ФУГИ

В ФУГИ уверяют: передача гостиницы "Семетей" в ГП "Мулк" не отразятся на его функциях

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-fugi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424301-ru.html

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4 мая 2017, 16:33       Комментарии

Передача гостиницы "Семетей" в ГП "Мулк" не отразятся на его социальных функциях и никак не повлияют на проведение отраслевой политики курирующих министерств и ведомств, сообщают в пресс-службе Фонда госимущества.
Напомним, накануне ветераны Вооруженных сил заявили, что передача гостиницы ГП "Мулк" незаконно.
"ФУГИ является органом исполнительной власти, представляющим интересы государства как собственника госимущества. Ведомство рассмотрело отчеты о проделанной работе госпредприятий, и выявило низкую эффективность их деятельности. В этой связи ФУГИ разработал предложения по повышению рентабельности экономической деятельности гостиницы "Семетей". На данный момент она в ведении Госкомитета по делам обороны КР. Тем не менее, ФУГИ разработан проект решения правительства по оптимизации деятельности функционирующих госпредприятий, предусматривающий изменение механизмов управления, путем их централизации", – говорится в сообщении.
В Фонде отметили, что при этом, предлагаемые изменения никак не повлияют на проведение отраслевой политики курирующих министерств и ведомств, и не отразятся на выполнение социальных функций ГП.

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