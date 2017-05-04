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МЧС ведет борьбу с селями и оползнями, высаживая деревья на опасных участках

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mchs-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424300-ru.html

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4 мая 2017, 16:41       Комментарии

В ответ на обвинения депутатов Жогорку Кенеша в том, что спасателями не проводится работа по посадке зеленых насаждений на оползнеопасных участках, в МЧС заявили, что ведомством активно осуществляется программа "Зеленый проект", нацеленная на защиту населения и населенных пунктов, расположенных в опасных зонах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, с 2014 по 2017 годы МЧС планировало высадить свыше 633 тысяч саженцев на 117 потенциально опасных участках общей площадью 1073,76 га. На сегодняшний день министерство фактически высадило 509 681 саженцев и 2 313,4 кг. семян на 217 потенциально опасных участках  с общей площадью 791,254 га.
Как отмечают в МЧС, эти меры позволят обезопасить и защитить от селей и оползней 7 306 жилых дома, 817,2 га земельной площади, 22 школ, 65 км дорог, 3 соцобъекта, 3 детсада, 2 клуба, 2 бассейна суточного регулирования, 2 селезащитные дамбы, 15 опор линий электропередач и т.д.
"В основном выбирались плодоносящие деревья, соответствующие климатическим условиям страны. Посадка саженцев дает нам несколько преимуществ: первое – это защита от чрезвычайных ситуаций природного характера, в данном случае — от оползня и селевых явлений; второе — озеленение страны;  третье — население, живущее в предгорных районах, может использовать плоды деревьев в хозяйственных нуждах.
Для справки: "Зеленый проект" — это общегосударственное мероприятие по защите населения и территории путем лесопосадки на оползнеопасных и селеопасных участках. Проект осуществляется совместными усилиями МЧС КР, органами местного самоуправления,  Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР, НПО и другими институтами.

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