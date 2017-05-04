И.о. президента Академии наук стал Мурат Джуматаев

4 мая 2017, 16:41 Комментарии

Мурат Джуматаев назначен исполняющим обязанности президента Национальной академии наук, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 4 мая подписал соответствующее распоряжение.

"Джуматаев назначен исполняющим обязанности президента Национальной академии наук до избрания президента", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в парламенте прошли жаркие дебаты по поводу главы научного ведомства. Депутаты спорили о возрасте руководителя НАН КР.

6 апреля досрочно прекращены полномочия президента Национальной академии наук КР Абдыганы Эркебаева.

Мурат Джуматаев, доктор технических наук, профессор, родился в 1957 году во Фрунзе. Окончил механико-машиностроительный факультет Фрунзенского политехнического института в 1978 году, получив квалификацию инженер-механик-исследователь. Он начинает свою научную деятельность в 1976 году инженером лаборатории динамики импульсных систем Института машиноведения (Института автоматики). С 1981 по 1984 гг. обучается в очной аспирантуре АН Кыргызской ССР и в 1985 году успешно защищает кандидатскую диссертацию.

С 1984 по 1991 годы он работает младшим, а затем старшим научным сотрудником лаборатории прессовых комплексов и занимается анализом и синтезом механизмов переменной структуры нового направления в области теории и механизмов, и машин. В 1993 Джуматаев защищает докторскую диссертацию на тему "Шарнирно-рычажные механизмы переменной структуры".

С 1992 по 1995 гг. М.С. Джуматаев работает ученым секретарем и заместителем директора по научной работе. В 1995 году его назначают директором Института машиноведения НАН Кыргызской Республики. В 1998 году ему присвоено ученое звание профессора.

Учитывая опыт М.С. Джуматаева как ученого, инженера и изобретателя, его усилия по подготовке кадров (под его руководством защитили кандидатские диссертации 7 ученых), он в 1997 году избирается членом-корреспондентом НАН Кыргызской Республики, а в 2006 г. — действительным членом Национальной академии. Большую работу проводит М.С. Джуматаев по аттестации высококвалифицированных кадров, будучи с 1999 по 2005 гг. председателем экспертного совета Национальной аттестационной комиссии Кыргызской Республики, а с 2005 года председателем диссертационного совета по защите докторских диссертаций при Институте машиноведения Национальной академии наук.

За заслуги в научной деятельности, большой вклад в подготовку инженерных и научных кадров в 2002 г. М.С. Джуматаев награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики, а в 2010 году присвоено звание "Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики".