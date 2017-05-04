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За последний месяц увеличилось количество граждан, желающих сдать свои биометрические данные

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/za-pos...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424298-ru.html

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4 мая 2017, 17:03       Комментарии

За последний месяц увеличилось количество граждан, желающих сдать свои биометрические данные. На сегодняшний день количество граждан, сдавших свои биометрические данные, достигло примерно 3 млн. человек. Об этом сообщают в ГРС КР.
Всего по республике за апрель текущего года  число граждан,  сдавших биометрические данные, составило 7 209 человек. Из них: по городу Бишкек – 1 023; по Ошской области – 1 355; по Нарынской области – 1 307 ; по Чуйской области – 1 582; по Иссык-Кульской области – 750; по Баткенской области – 594; по Таласской области – 138 ; по Джалал-Абадской области – 460.  Эти данные в два раза больше показателей за предыдущие месяцы 2017 года.
В ГРС напоминают, что регистрация биометрических данных населения Кыргызстана проводится бесплатно. Данные можно сдать в любом пункте сбора, независимо от прописки или фактического проживания.
Граждане могут ознакомиться с пунктами сбора биометрических данных по следующей ссылке: http://grs.gov.kg/ru/important/36-adriesa-punktov-po-biomietrichieskoi-rieghistratsi.

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