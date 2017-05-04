Трагедия в Узгене: В селе Аюу прекращены поисковые работы

4 мая 2017, 16:49 Комментарии

В селе Аюу прекращены поисковые работы. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства Кыргызской Республики в Ошской области.

«В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших. С согласия родственников погибших граждан, а также с учетом фатвы (религиозного предписания), подготовленной Советом улемов Кыргызской Республики по вопросу захоронения граждан, принято решение о прекращении работ по поиску 18 тел погибших с 15:00 4 мая 2017 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в 6 часов 50 минут на жилые дома в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, погибло 24 человека.