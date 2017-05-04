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Трагедия в Узгене: В селе Аюу прекращены поисковые работы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-sele...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424297-ru.html

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4 мая 2017, 16:49       Комментарии

В селе Аюу прекращены поисковые работы. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства Кыргызской Республики в Ошской области.
«В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших. С согласия родственников погибших граждан, а также с учетом фатвы (религиозного предписания), подготовленной Советом улемов Кыргызской Республики по вопросу захоронения граждан, принято решение о прекращении работ по поиску 18 тел погибших с 15:00 4 мая 2017 года», — говорится в сообщении.
Напомним, в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в 6 часов 50 минут на жилые дома в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области, погибло 24 человека.

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