Почему онкобольные пережили пытки из-за отсутствия морфина в аптеках

4 мая 2017, 16:25 Комментарии

Из-за срыва поставок морфина паллиативные онкопациенты подвергаются пыткам болью. Об этом сегодня в ходе круглого стола рассказали члены общественного фонда "Эргене". Они отметили, что у онкобольных боль не является временным или переходящим ощущением, и только заметно прогрессирование болевого порога.

Всемирной Организацией Здравоохранения признано, что "золотым стандартом" для успокоения боли является применение морфина, однако не так давно снабжение по неизвестным причинам прекратилось.

Для того чтобы убедиться в том, что случаи не единичные, был проведен социальный опрос, есть ли проблемы в других регионах. В итоге стало известно, что во многих местах нет таблетированного морфина. Однако человек с неизлечимой стадией рака без препаратов испытывает боль, с которой просто невозможно совладать.

По словам врача, оказывающего полиативную помощь, Марал Турдуматовой, видеть то, как человек мучается от невыносимой боли и пытаться помочь слабыми лекарствами, это очень страшно.

"У меня в памяти остался один пациент, который очень страдал от боли только из-за того, что не удалось получить морфин в том количестве, которое нужно. И в итоге он умер практически от болевого шока. Поэтому доступность морфина является жизненно важным для некоторых наших пациентов", - сказала Турдуматова.

В обсуждении этой проблемы в круглым столе принял участие родственник онкобольного. Он рассказал, что не так давно они на целую неделю остались без морфина, так как медикамента не было в аптеках.

"Это случилось с 11 по 15 апреля, просто не было морфина в аптеке. Таблетированная форма была, но она не помогает уже давно. 15 таблеток за сутки - и реакции никакой по сути нет, нам нужны были ампулы. Для нас был шок, когда целых пять дней мы не могли найти морфин. Боли были страшные, мама кричала, и мы думали, что ее не спасем. Кололи все, что угодно - кетонал, баралгин, давали но-шпу. В общем шла борьба, чтобы она не ушла от нас от болевого шока", - рассказал родственник Алексей Калмыков.

Спикеры круглого стола задали вопрос приглашенным госорганам, по какой причине была задержка поставок столь необходимых препаратов. Так, по сообщению Таможенной службы, при ввозе особых медикаментов проверяются все накладные и разрешительные документы. Учитывая тот факт, что в Кыргызстан такие поставки осуществляют фирмы на постоянной основе и знакомые с процедурой перевозки, причины задержки не могут быть связаны с прохождением границы.

"Срыв поставки подразумевает, что были некие проблемы по ввозу, но исполнительный орган не может по своему усмотрению ограничить доступ. Я согласен, что очень сложный порядок потому, что когда ввозятся такие препараты, все нужно проверять. Но Таможенная служба ограничивается только теми нормами, которые прописаны в законе. А если срыв был из-за документов. С тем учетом, что поставки осуществляют те же самые фирмы, они точно знают алгоритм заполнения, и с нами у них никаких проблем нет", - сказал заместитель начальника Управления таможенного контроля и рисков ГТС КР Эркин Иманалиев.

В свою очередь представитель Департамента лекарственного обеспечения (ДЛО) Азизбек Абылгазиев сообщил, что на складах импортеров находится 40 тысяч ампул морфина, таблетированного тоже в достатке и нет никаких проблем с поставками. Участники круглого стола задали вопрос, в чем же тогда причина, но ДЛО не знает ответа, почему случился дефицит.

Вероятно, по данному факту будет проводиться расследование, так как в результате чей-то халатности онкопациенты подверглись пыткам.