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В Бишкеке почтили память блокадников Ленинграда

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359400_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424295-ru.html

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4 мая 2017, 16:30       Комментарии

Сегодня, 4 мая, в столичном парке Победы почтили память блокадников Ленинграда. В мероприятии приняли участие ученики школ, первый вице-мэр Эрнис Зарлыков и представители посольства РФ.
В парке получилась своеобразная небольшая репетиция предстоящего шествия "Бессмертного полка". Школьники подготовили таблички с фотографиями погибших родственников и прошлись маршем. У мемориала блокадникам все желающие могли возложить цветы.
Специально для посетивших мероприятие ветеранов была устроена небольшая концертная программа, где дети станцевали и спели для героев войны. Также по территории парка пронесли флаг Советского Союза.
"Это праздник светлой печали. Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто приближал победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это день великого подвига. В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем прежде всего ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей. Всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного времени. Вы все - поколение победителей для нас наследников Великой Победы, ваша самоотверженное служение Отчизне - яркий пример стойкости, мужества и героизма. В этот праздник Победы желаем нашим ветеранам здоровья, счастья, внимания и любви", - поздравил ветеранов Эрнис Зарлыков.
Стоит напомнить, что сегодня начался ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. 9 мая в 9.00 на Южной магистрали начнется шествие "Бессмертного полка", организованного Бишкекским городским кенешем при участии столичной мэрии, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей столицы. Шествие будет двигаться по улице Байтик Баатыра от Южной магистрали до площади Победы, где продолжится митингом-реквиемом.

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