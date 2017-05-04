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Опрос "ВБ": Стоит ли легализовать марихуану?

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359398_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424294-ru.html

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4 мая 2017, 16:45       Комментарии

Буквально вчера с шуточным предложением о легализации марихуаны выступил председатель Национального банка КР. По его мнению, это привлечет туристов и они будут ездить в Кыргызстан просто "пачками". И действительно, подобные туры популярны в мире, вспомнить, например, Нидерланды. Подобная инициатива, кстати, предлагается не в первый раз, шутки шутками, а в мире тенденция о легализации марихуаны набирает обороты.
В связи с этим "ВБ" решил поинтересоваться у жителей столицы, что они думают о легализации и считают ли, что это привлечет туристов.
Мнения разделились по поколениям. Люди постарше посчитали, что об этом не стоит и задумываться. По их мнению, это плохо, а инициаторов нужно чуть ли не расстрелять. Опрошенные считают, что наркотики нельзя разрешать ни в каком их проявлении, даже для привлечения туристов.
Люди помоложе, наоборот, посчитали, что легализовать марихуану стоит, но только нужно строго контролировать оборот наркотика. По мнению людей, которые за, это действительно может привлечь туристов в Кыргызстан.

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