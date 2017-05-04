Политолог: Казахские эксперты высоко оценили свободу слова в Кыргызстане

4 мая 2017, 16:50 Комментарии

Эксперты и политологи Казахстана, побывавшие у нас в стране, высоко оценили свободу слова в Кыргызстане. Об этом сообщил политолог-эксперт Марс Сариев, комментируя отчет о свободе слова "Фридом Хауз".

"Если сравнивать свободу слова в Кыргызстане со странами ЦА, то, конечно, наша республика является наиболее свободной страной в этом плане. У нас идет острая политическая борьба. Казахские эксперты приезжали, и они отмечают, что Кыргызстан отличается особой свободой в ЦА по всем параметрам", - сообщил Сариев.

По его словам, иски, подающиеся на оппозиционные СМИ, влияют на политическое поле и плюрализм. При этом он отмечает, что СМИ надо быть более ответственными и понимать, что их могут привлечь к ответственности за оскорбление.

"Редакции "Заноза" уже второй раз иск пришел, Нарыну Айыпу - второй раз. Когда иски приходят по второму разу, оппозиционные издания уже с опаской будут публиковать свои материалы. Конечно, надо быть более ответственными в своих высказываниях и понимать, что могут привлечь к ответственности за оскорбление. В целом же политическое поле из-за этого страдает, плюрализм страдает. От самих фактов", - пояснил М. Сариев.

"Я не знаю, когда "Фридом Хауз" дали свою оценку, но недели две назад я встречался с казахскими экспертами и они дали свою оценку, что в Кыргызстане есть воздух свободы и хвалили нас за это", - заключил политолог.