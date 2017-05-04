Передача гостиницы "Семетей" в ГП "Мулк" не повлияет на проведение отраслевой политики курирующих ведомств - ФУГИ

4 мая 2017, 16:31 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Передача ГП "Семетей" в ГП "Мулк" не повлияет на проведение отраслевой политики курирующих ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) КР.

В связи с высказываниями ветеранов силовых структур Кыргызстана на пресс-конференции, относительно ГП "Семетей", Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР поясняет, что ФУГИ является государственным органом исполнительной власти Кыргызской Республики, представляющий интересы государства как собственника государственного имущества, обеспечивающим реализацию государственной политики по управлению государственным имуществом.

В соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами, основной целью Фонда является обеспечение эффективности использования, управления и приватизации государственного имущества.

Во исполнение поручений Правительства КР Фондом ведется работа по оптимизации деятельности государственных предприятий, актуализации количества функционирующих госпредприятий, внесению предложений по повышению эффективности деятельности госпредприятий. Ведомством были рассмотрены отчеты о проделанной работе госпредприятий, в ходе которых была выявлена низкая эффективность деятельности госпредприятий.

В целях повышения эффективности государственного предприятия "Семетей" Фондом были разработаны предложения по повышению рентабельности его экономической деятельности.

На сегодняшний день, ГП "Семетей" функционирует в ведении Госкомитета по делам обороны КР.

Тем не менее, Фондом разработан проект решения Правительства КР по оптимизации деятельности функционирующих госпредприятий, предусматривающий изменение механизмов управления, всех госпредприятий путем централизации управления ими.

При этом, предлагаемые Фондом изменения никак не повлияют на проведение отраслевой политики курирующих министерств и ведомств, и не отразятся на выполнение социальных функций государственных предприятий.