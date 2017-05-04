Депутат Ж.Мусабекова заявила, что запись разговора была смонтирована, и подала иск в отношении журналиста

4 мая 2017, 16:27 Комментарии

Депутат Жылдыз Мусабекова (СДПК) заявила, что запись разговора с журналистом была полностью смонтирована. Об этом 4 мая она сказала АКИpress.

По ее мнению, за этим, заранее подготовленным мероприятием, стоят политики и чиновники, которые разворовали государство. "Они использовали молодую девушку как оружие. Они хотели опорочить меня, но им это не удалось. Я выше этого. Будет там пятая серия, шестая серия, пусть будет. Я продолжаю работать как обычно. Вы разве видели, чтобы я с кем-то ругалась? Это черный пиар в политике", - пояснила Ж.Мусабекова.

Депутат сообщила, что уже подала иск в суд в отношении журналиста: "Всему есть предел, должна же быть журналистская этика. После этого я проверила, аким Тонского района был назначен в августе 2015 года премьер-министром Темиром Сариевым. 21 октября 2015 года с участием 120 депутатов был одобрен большинством голосов и назначен акимом. А мы получили мандаты 28 октября. И каким образом я могу крышевать акима Тонского района? Должна же быть логика".