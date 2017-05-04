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МЧС посадил более полумиллиона саженцев на оползнеопасных участках

 

Фотографии: akipress.kg

                

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424289-ru.html

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4 мая 2017, 16:20       Комментарии

На сегодня Министерство чрезвычайных ситуаций посадило 509 тыс. 681 саженец на оползнеопасных участках. Об этом 4 мая сообщили в министерстве.
МЧС осуществляет программу "Зеленый проект", нацеленную на защиту населения и территории путем лесопосадки на оползнеопасных и селеопасных участках.
В целях реализации программы министерство за 2014-2017 годы запланировало посадку 633 тыс. 440 саженцев на 117 потенциально опасных участках общей площадью 1 тыс. 73,76 гектара. "На сегодняшний день на территории КР посажен 509 тыс. 681 саженец, 2 тыс. 313,4 кг семян на 217 потенциально опасных участках с общей площадью 791,254 га, 17,7 км земли. В результате планируется защитить 7 тыс. 306 жилых домов, 817,2 га земельных участков, 22 школы, 65 км хоздорог, 3 соцобъекта, 3 детсада, 2 клуба, 2 бассейна суточного регулирования, 2 селезащитной дамбы, 1 баня, 1 спортзал, 4 моста, 2 мечети, 4 ФАП, 15 опор ЛЭП-110", - рассказали в МЧС.
Как сообщает МЧС, для посадки в основном выбирались плодоносящие деревья, характерные климатическим условиям страны. "В результате посадки саженцев есть три преимущества, первое - защита от чрезвычайных ситуаций природного характера, в данном случае от оползня и селевых явлений, второе - озеленение страны, и третье - жители предгорных районов могут использовать плоды деревьев в хозяйственных нуждах", - говорится в сообщении.
Фото за 2014-2016 годы:

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