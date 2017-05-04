Передача гостинницы "Семетей" не повлияет на проведение политики курирующих ведомств, - ФУГИ

4 мая 2017, 16:33 Комментарии

Передача гостинницы "Семетей" госпреприятию "Мулк" не повлияет на проведение отраслевой политики курирующих ведомств. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Фонда по управлению государственным имуществом.

Как отметили в пресс-службе, ФУГИ является государственным органом исполнительной власти, представляющий интересы государства как собственника государственного имущества, обеспечивающим реализацию государственной политики по управлению государственным имуществом. "В соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами, основной целью Фонда является обеспечение эффективности использования, управления и приватизации государственного имущества. Во исполнение поручений правительства Фонд проводит работу по оптимизации деятельности государственных предприятий, актуализации количества функционирующих госпредприятий, внесению предложений по повышению эффективности деятельности госпредприятий. Ведомство рассмотрело отчеты о проделанной работе госпредприятий, в ходе которых была выявлена низкая эффективность деятельности госпредприятий", - отметили в ФУГИ.

В целях повышения эффективности государственного предприятия "Семетей" ФУГИ разработал предложения по повышению рентабельности его экономической деятельности.

На сегодняшний день, ГП "Семетей" функционирует в ведении Госкомитета по делам обороны КР.

"Тем не менее, Фонд разработан проект решения правительства по оптимизации деятельности функционирующих госпредприятий, предусматривающий изменение механизмов управления, всех госпредприятий путем централизации управления ими. При этом предлагаемые Фондом изменения никак не повлияют на проведение отраслевой политики курирующих министерств и ведомств, и не отразятся на выполнение социальных функций государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Ранее на пресс-конференции в АКИpress члены инициативной группы заявили, что Фонд по управлению госимуществом передал гостиницу "Семетей" и ее участок госпредприятию "Мулк" в нарушение законов.

Как заявил член инициативной группы, заместитель председателя Республиканского совета ветеранов ВС и тружеников тыла Кубат Кожоналиев, гостиница "Семетей" является объектом военной инфраструктуры. "Решение по объектам военной инфраструктуры может принимать только правительство вместе депутатами Жогорку Кенеша. Кроме того, есть частная норма: в уставе гостиницы "Семетей" решение принимается правительством по предложению Госкомитета по делам обороны, а ГКДО категорически против этого", - сказал он.=