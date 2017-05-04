Священная птица улар "позировала" перед камерой — кадры с Иссык-Куля

4 мая 2017, 16:19 Комментарии

По ее словам, улар обитает на высоте от 2500 до 4000 метров над уровнем моря.

"Держатся улары в труднодоступных районах - на крутых горных склонах с каменистыми россыпями и отвесных скалах со скудной растительностью. Главными естественными врагами этих птиц являются лисы, но популяция сокращается и по вине человека. Многие браконьеры убивают уларов из-за их нежного мяса, считающегося дорогим деликатесом", - сказала Эсенбаева.

По словам командира антибраконьерской группы "Барс" Курманбека Дуйшеева, фотоловушки в Иссык-Кульской области были установлены для исследования популяции барсов и их кормовой базы.

"В прошлом году ранней весной в объектив наших ловушек попали очень редкие и почитаемые у кыргызского народа птицы - улары. В кадре - мама с выводком, удалось даже запечатлеть ее голос", - поведал Дуйшеев.

Он отметил, что штраф за отстрел улара небольшой - всего 2 тысячи сомов. Сегодня по инициативе Департамента рационального использования природных ресурсов КР рассматривается вопрос об увеличении размера до 5 тысяч.

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