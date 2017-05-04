Как профессор из Бишкека покорил королеву Британии и Барака Обаму

4 мая 2017, 16:24 Комментарии

Помните, мы рассказывали о профессоре из Кыргызстана, который будет читать лекции в Королевском колледже Франции? Историю ученого выслушала и записала корреспондент Sputnik Светлана Федотова.

- Новость на ленте нашего агентства о том, что профессор-кыргыз будет читать лекции в одном из лучших вузов Франции, набрала много просмотров и добрых комментариев.

- Я почувствовал себя левой ягодицей Кардашьян (смеется). А если серьезно, это результат многолетнего труда. После аспирантуры в КГНУ я поступил в докторантуру и уехал в Германию. Защитил докторскую диссертацию и начал исследования...

За последнюю сотню лет читать лекции в Королевском колледже пригласили всего трех ученых из постсоветских стран. Из Кыргызстана я первый. Быть профессором этого учебного заведения очень почетно: преподавание здесь считается одним из знаков отличия в системе высшего образования Франции. Вуз был образован еще при Франциске I как институт королевских профессоров, а свое нынешнее название он получил в 1870 году.

- Вы являетесь членом многих научных клубов Европы. В них европейским-то светилам попасть нелегко, а тут профессор из Кыргызстана...

- Одно членство привело меня к другому - и так по цепочке. Сначала я получил признание в Королевском азиатском обществе Великобритании и Ирландии. Эта востоковедческая организация является старейшим научным клубом страны, членство в ней ограничено - менее 700 человек. В ее рядах состоят знаменитые ученые, специалисты по Азии, которые наделены правом писать возле своего имени аббревиатуру FRAS (fellow of the Royal Asiatic Society - член Королевского азиатского общества. - Ред.). Сама королева пишет это слово после фамилии вступившего. А патроном клуба является принц Уэльский.

Позже я вступил в лондонский джентльменский клуб "Ориенталь", а затем стал рыцарем-командором ордена Подвязки, главой которого является Елизавета II. Может быть, вам это ни о чем не говорит, но в мире науки такие звания весьма престижны.

Я также являюсь почетным профессором некоторых вузов Коста-Рики, США и Испании. За одну из своих книг был награжден премией общества армигеров, придворных короля Испании. А от Барака Обамы я получил медаль и благодарственное письмо...

- Медаль от Обамы?!

- Да. Ею меня тоже наградили за книги. К сожалению, присутствовать на церемонии награждения лично я не мог.

- Какие преимущества дает членство в зарубежных научных клубах?

- Мои работы издаются в журнале "Кембридж пресс", который курирует Королевское азиатское общество Великобритании. Это влиятельное научное издание. Еще я могу не снимать шляпу перед королем Испании (смеется). Но главное, что все мои регалии помогают зарабатывать.

- Какие исследования, вызвавшие резонанс в мировом научном сообществе, вы проводили?

- Сначала я изучал историю уйгуров и китайцев, позже начал работать над темой религиозного экстремизма в Центральной Азии. Через несколько лет мои книги стали пользоваться успехом. Дальнейшие исследования я проводил совместно с группой ученых. Один из них - Оскар Вилла Бароссо, профессор из Аргентины. Он преподавал на Кубе, успел пожить и в Кыргызстане, где учился на вертолетчика, а потом уехал воевать в Анголу. Работал я и с исследователями из США, других стран...

- Ваши книги продаются через интернет-магазины и стоят около 5 тысяч сомов!

- Скажу честно, кыргызстанцам они не интересны. Покупают их главным образом за границей, в основном университеты. В продаже более десятка моих книг на актуальные темы. Я стараюсь объективно освещать тематику религиозного экстремизма в Центральной Азии, рассказываю, что терроризм не имеет ничего общего с исламом. Кстати, я как-то говорил, что теракты все чаще будут проводить выходцы из Центральной Азии.

- Почему?

- Рекрутами радикальных организаций, как правило, становятся бедные люди из глубинки - им дают деньги и внушают веру в то, что они способны изменить мир. А потом такие граждане едут за границу... О последствиях мы все узнаем из новостных лент.

- Как вы думаете, можно ли привлечь молодежь Кыргызстана в науку?

- Меня искренне возмущает, когда академики жалуются, что молодые люди не идут в науку. Я лично знаю много прекрасных молодых ученых из Кыргызстана. Они работают в других странах, но будут рады вернуться на родину, если здесь появятся соответствующие условия для работы.

У нас много грамотной молодежи, поэтому мне неприятно, когда граждане удивляются, услышав, что, например, девочка из Нарына поступила в Гарвард. Она, конечно, молодец, но это нормально, а мы считаем такие вещи из ряда вон выходящими. Поверьте, наши люди способны на гораздо большее! Я верю в нашу молодежь. Еще пять-семь лет - и у этих ребят все получится.