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Пользователи соцсетей утверждают, что в ДТП со школьниками участвовали сотрудники УПМ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/polzov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424285-ru.html

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В МЧС Кыргызстана нехватка сотрудников и техники

4 мая 2017, 16:14       Комментарии

В социальной сети появились фото автомашины марки "Subaru Forester", которая якобы участвовала в погоне на улице Чапаева, где совершили наезд на школьников.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как "Subaru Forester" серого цвета, которая якобы гналась за автомашиной марки "Мерседес-Бенц", после наезда скрылась в переулке.
"Пропустим вопрос, можно ли гнаться за нарушителем на частном авто. Но не могу пропустить один вопрос: почему экипаж ПМ после того, как увидел ДТП с элементами наезда на пешеходов, не остановился и не помог пострадавшим? Почему милиционеры просто свернули в переулок и, поджав хвосты, уехали с того места?" —  возмутились пользователи.
Ранее очевидцы ДТП утверждали, что видели в момент наезда на школьников автомашину марки "Subaru Forester",  в которой находились сотрудники УПМ.
Редакции K-News в Управлении патрульной милиции данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.
"Сейчас идет разбирательство, и мы не знаем, сидели ли там сотрудники УПМ.  Пока следствие не закончилось, рано делать выводы", — сказали в ведомстве.
1 of 3 Напомним, 21 апреля на улице Чапаева сбили двух школьников, водитель скрылся с места происшествия. Уточняется, что водитель автомашины "Мерседес Бенц" ехал на большой скорости.
После ДТП активисты начали сбор подписей под петицией, где призывают власти за шесть месяцев установить камеры видеофиксации нарушений ПДД, запустить профессиональную патрульную полицию, обеспечить прозрачную выдачу водительских прав, нести личную ответственность за коррупционные решения судей и решить вопрос ответственности чиновников.

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