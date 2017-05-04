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Freedom house пытается под видом демократии навязать КР лживые ценности

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359396_fr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424283-ru.html

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4 мая 2017, 15:57       Комментарии

Заявление Freedom house - это попытка под видом демократии навязать Кыргызстану лживые ценности. Об этом сегодня сообщил общественный деятель Жыпар Жекшеев.
Отметим, накануне Freedom house в своем заявлении, которое было опубликовано в преддверии Всемирного дня свободы прессы заявил, что обеспокоен волной исков против СМИ в Кыргызстане. И призывает власти Кыргызстана прекратить преследование независимых СМИ и правозащитников, выражающих диссидентские мнения.
Как отметил Ж. Жекшеев, в мире идет процесс глобализации. И в этом процессе наблюдаются плохие стороны этой глобализации. Но также и набирает силу тенденция по защите национальных интересов. И Кыргызстан не остался в стороне от этого. До этого времени, со дня обретения независимости, Кыргызстан не был полноценно независимым государством. И естественно, большие сильные государства стали навязывать Кыргызстану свои выдуманные ценности. Более того, Конституция КР с прежней редакцией защищала и оберегала их интересы.
"Сейчас же все изменилось. Мы уже начали ценить и защищать наши национальные интересы и богатства. В политике стали ставить выше национальные интересы. В плане принятия законов также стали обращать внимание на это. Конечно, много критики в наш адрес, но мы не должны зависеть от мнения других, и более того, от мнения каких-то международных организации. Тем более давно известно, что многие подобные организации, как Freedom house, проводят политику Запада", - сказал Жекшеев.
По его словам, Кыргызстан лидирует среди стран Центральной Азии по свободе слова. "Такой свободы, как у нас, нет во многих странах. Но здесь нужно понимать, что свобода слова – это не то, что ты можешь писать все, что угодно и про кого угодно. Нет, должны быть рамки. Невозможно огульно кого-то обвинять, оклеветать и оставаться невиновным. Каждый должен нести ответственность за сказанное. Под видом демократии долгие годы нам навязывали лживые ценности, от которых мы сейчас начали уходить и делать то, что действительно нужно нам, и то, что правильно. Вот именно такие шаги и не нравятся разным институтам, организациям и они начинают делать подобные заявления", - резюмировал общественный деятель.

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