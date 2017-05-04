Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В парламенте спорят о возрасте президента Академии наукВ парламенте спорят о возрасте президента Академии наукСпикер ЖК Ч.Турсунбеков: Долг будущего поколения – чтить имена тех, кто участвовал в Великой Отечественной войнеСпикер ЖК Ч.Турсунбеков: Долг будущего поколения – чтить имена тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне

Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/iunaia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424282-ru.html

Похожие новости

Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

Шестилетний шахматист рассказал, как завоевал бронзу на чемпионате мира

Кикбоксеры Кыргызстана завоевали восемь золотых медалей чемпионата Азии

Сборная Кыргызстана по тайскому боксу примет участие в чемпионате мира в Беларуси

"Sports.ru": Хуан Пабло Сорин: "Месси заслуживает титул чемпиона мира. Он лучший футболист"

4 мая 2017, 15:49       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. На торжественной линейке в средней школе №77 жилого массива "Ак-Орго" глава Ленинского района Нурдин Тынаев поздравил ученицу 9 класса Рахатбек кызы Мунару, выигравшую золотую медаль Чемпионата мира по мас-рестлингу среди юниоров и вручил сертификат на сумму 20 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Мэрии Бишкека.
Чемпионат мира по мас-рестлингу проходил с 27 апреля по 1 мая в городе Алма-Ата (Казахстан). В чемпионате мира участвовали более 300 спортсменов из 12 стран мира, из Кыргызстана - 41 спортсмен.
В своем поздравлении глава отметил, что успех Рахатбек кызы Мунары в чемпионате мира серди юниоров - это общая заслуга родителей, школы и тренеров.
Рахатбек кызы Мунара с малых лет занимается спортом. В 2013-2014 учебном году завоевала 1 место на городской спартакиаде среди подростков по легкой атлетике. С 2015 года стала заниматься мас-рестлингом. В 2016 году участвовала на районных и городских спартакиадах, в 2017 году стала финалисткой районной и городской спартакиады "Школьная лига" и представила нашу страну в чемпионате мира.
Справка: Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум