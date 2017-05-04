Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

4 мая 2017, 15:49 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. На торжественной линейке в средней школе №77 жилого массива "Ак-Орго" глава Ленинского района Нурдин Тынаев поздравил ученицу 9 класса Рахатбек кызы Мунару, выигравшую золотую медаль Чемпионата мира по мас-рестлингу среди юниоров и вручил сертификат на сумму 20 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Мэрии Бишкека.

Чемпионат мира по мас-рестлингу проходил с 27 апреля по 1 мая в городе Алма-Ата (Казахстан). В чемпионате мира участвовали более 300 спортсменов из 12 стран мира, из Кыргызстана - 41 спортсмен.

В своем поздравлении глава отметил, что успех Рахатбек кызы Мунары в чемпионате мира серди юниоров - это общая заслуга родителей, школы и тренеров.

Рахатбек кызы Мунара с малых лет занимается спортом. В 2013-2014 учебном году завоевала 1 место на городской спартакиаде среди подростков по легкой атлетике. С 2015 года стала заниматься мас-рестлингом. В 2016 году участвовала на районных и городских спартакиадах, в 2017 году стала финалисткой районной и городской спартакиады "Школьная лига" и представила нашу страну в чемпионате мира.

Справка: Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку.