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В Кыргызстане сформированы три общественных совета госорганов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424281-ru.html

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4 мая 2017, 15:54       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. На своем очередном заседании, Комиссия по отбору членов общественных советов государственных органов утвердила членов трех общественных советов государственных органов (ОСГО). Об этом сообщили в Координационном совете Общественных советов КР.
Список данных общественных советов и их членов ниже:
1. Общественный совет Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и милиорации Кыргызской Республики:
1) Шерматов Токтакун Шерматович (Филиал РСХНБ при МСХППиМ, ведущий библиотекарь);
2) Абдурасулов Ырысбек (Ассоциация производителей и переработчиков мяса "Кыргыз-Эт", президент);
3) Батырканов Асан Какенович (пенсионер);
4) Молдобекова Эльмира Молдокматовна (Ассоциация частных ветеринарных врачей, председатель);
5) Туйбаев Курманбек Арзыкулович (адвокат);
6) Касмалиев Зарылбек (пенсионер);
7) Солтобеков Талантбек Эсенбекович (ОФ "Фонд развития права и бизнеса", правовой эксперт);
8) Аскаров Талант Аскарович (частный ветврач);
9) Кочкорбаев Абдимуталип Калдарбаевич (пенсионер);
10) Кулубаев Сейтек Доолотбекович (Союз ОМСУ, общественный консультант);
11) Айбашева Нургуль Раимжановна (Институт леса имени П.Гана, НАН КР, с.н.с.);
12) Окоев Тыныстан Качкынович (ОО "ОСДО Качкын -Булак", Председатель правления);
13) Бостоналиева Жылдыз Кубаталиевна (временно не работает);
14) Сматова Айнура Мыктыбековна (Член КФХ);
15) Абдыжапарова Нурбубу Маатмусаевна (временно не работает).
2. Общественный совет Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Привительстве Кыргызской Республики:
1) Мамытов Алмас Садырович (временно не работает);
2) Алыбаев Руслан Таалайбекович (Международная ассоциация предпринимателей, вице-президент);
3) Жумалиева Чынара Иманбердиевна (ОсОО МКК "Фронтиэрс", кредитный администратор);
4) Ахметов Мирдин Алыкулович (Следственно-криминалистический факультет КГЮА, декан);
5) Кошойбек Айбек (КГЮА, доцент кафедры административного и финансового права);
6) Мерканов Адилет Асанович (Генеральная прокуратура, общественный помощник);
7) Ахметова Нурлан Алымкуловна (КНУ им. Ж.Баласагына, вр.и.о. заведующего межфакультетской кафедры русского языка);
8) Балбаев Камиль Кимович (ветеран-пенсионер);
9) Ким Инна Авроровна (ОАО "Кантская ПМК №1);
10) Итикеев Ляйлякбек Тургунбекович (Советник директора ТЭЦ Бишкек).
3. Общественный совет Министерства юстиции Кыргызской Республики:
1) Смирнов Максим Алексеевич (Юридическая фирма "Каликова энд Ассошиэйтс", партнер)
2) Рустемова Аида Байышбековна (представительство КОО "Международный центр некоммерческого права" в КР, юридический консультант);
3) Султанова Айгуль Джаныбековна (CAFMI , юрист);
4) Джумалиев Данияр Сардарбекович (КГЮА, декан факультета адвокатуры и юстиции);
5) Осмоналиева Айнура Мусаевна (ОФ "Правовая клиника "Адилет", заместитель директора);
6) Уметалиев Медетбек Акматалиевич (КГУ им. И. Арабаева, преподаватель);
7) Кылычов Сыргак Сарыпбекович (КНУ им. Ж. Баласагына, преподаватель);
8) Абдимиталипова Чолпон Абдимиталиповна (Юридическая корпорация "Лекс").

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