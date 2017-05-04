В Кыргызстане сформированы три общественных совета госорганов

4 мая 2017, 15:54 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. На своем очередном заседании, Комиссия по отбору членов общественных советов государственных органов утвердила членов трех общественных советов государственных органов (ОСГО). Об этом сообщили в Координационном совете Общественных советов КР.

Список данных общественных советов и их членов ниже:

1. Общественный совет Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и милиорации Кыргызской Республики:

1) Шерматов Токтакун Шерматович (Филиал РСХНБ при МСХППиМ, ведущий библиотекарь);

2) Абдурасулов Ырысбек (Ассоциация производителей и переработчиков мяса "Кыргыз-Эт", президент);

3) Батырканов Асан Какенович (пенсионер);

4) Молдобекова Эльмира Молдокматовна (Ассоциация частных ветеринарных врачей, председатель);

5) Туйбаев Курманбек Арзыкулович (адвокат);

6) Касмалиев Зарылбек (пенсионер);

7) Солтобеков Талантбек Эсенбекович (ОФ "Фонд развития права и бизнеса", правовой эксперт);

8) Аскаров Талант Аскарович (частный ветврач);

9) Кочкорбаев Абдимуталип Калдарбаевич (пенсионер);

10) Кулубаев Сейтек Доолотбекович (Союз ОМСУ, общественный консультант);

11) Айбашева Нургуль Раимжановна (Институт леса имени П.Гана, НАН КР, с.н.с.);

12) Окоев Тыныстан Качкынович (ОО "ОСДО Качкын -Булак", Председатель правления);

13) Бостоналиева Жылдыз Кубаталиевна (временно не работает);

14) Сматова Айнура Мыктыбековна (Член КФХ);

15) Абдыжапарова Нурбубу Маатмусаевна (временно не работает).

2. Общественный совет Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Привительстве Кыргызской Республики:

1) Мамытов Алмас Садырович (временно не работает);

2) Алыбаев Руслан Таалайбекович (Международная ассоциация предпринимателей, вице-президент);

3) Жумалиева Чынара Иманбердиевна (ОсОО МКК "Фронтиэрс", кредитный администратор);

4) Ахметов Мирдин Алыкулович (Следственно-криминалистический факультет КГЮА, декан);

5) Кошойбек Айбек (КГЮА, доцент кафедры административного и финансового права);

6) Мерканов Адилет Асанович (Генеральная прокуратура, общественный помощник);

7) Ахметова Нурлан Алымкуловна (КНУ им. Ж.Баласагына, вр.и.о. заведующего межфакультетской кафедры русского языка);

8) Балбаев Камиль Кимович (ветеран-пенсионер);

9) Ким Инна Авроровна (ОАО "Кантская ПМК №1);

10) Итикеев Ляйлякбек Тургунбекович (Советник директора ТЭЦ Бишкек).

3. Общественный совет Министерства юстиции Кыргызской Республики:

1) Смирнов Максим Алексеевич (Юридическая фирма "Каликова энд Ассошиэйтс", партнер)

2) Рустемова Аида Байышбековна (представительство КОО "Международный центр некоммерческого права" в КР, юридический консультант);

3) Султанова Айгуль Джаныбековна (CAFMI , юрист);

4) Джумалиев Данияр Сардарбекович (КГЮА, декан факультета адвокатуры и юстиции);

5) Осмоналиева Айнура Мусаевна (ОФ "Правовая клиника "Адилет", заместитель директора);

6) Уметалиев Медетбек Акматалиевич (КГУ им. И. Арабаева, преподаватель);

7) Кылычов Сыргак Сарыпбекович (КНУ им. Ж. Баласагына, преподаватель);

8) Абдимиталипова Чолпон Абдимиталиповна (Юридическая корпорация "Лекс").