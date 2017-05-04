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Пограничники поздравили ветеранов ВОВ на дому

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/pogranich...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424280-ru.html

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Ветеран ВС К.Кожоналиев заявил, что земли военных аэродромов в Бишкеке хотят отдать под строительство частных объектов

4 мая 2017, 15:58       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие Государственной пограничной службы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Госпогранслужбы КР.
В канун великого праздника заместители председателя ГПС КР полковник Курманбек Исаков и полковник Данияр Сатимов навестили фронтовиков Насыркула Абдылдаева и Токой Садырбаева на дому и вручили им подарки от пограничников.
Руководители ГПС КР поздравили с наступающим праздником ветеранов, которые на полях сражений приближали Победу, не щадя своих жизней.
Вручая подарки полковник К. Исаков подчеркнул: "Вы героически сражались в ожесточенных боях, вы мужественно переносили все тяготы и лишения военных лет, вы так хотели, чтобы мы – молодое поколение жили в мире и согласии. Спасибо вам за Победу, за вашу беззаветную любовь к Родине!"
Во всех войсковых частях ГПС КР проходят многочисленные патриотические акции и мероприятия, призванные отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и рассказать молодому поколению о подвиге старшего поколения.

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