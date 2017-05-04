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На Иссык-Куле началась посадка сакуры для "Японского сада сакуры"

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424279-ru.html

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4 мая 2017, 16:05       Комментарии

На территории пансионата "Тамга" на берегу озера Иссык-Куль 4 мая началась посадка сакуры. Для создания "Японского сада сакуры" высадили 200 саженцев, которые были привезены в Кыргызстан 21 апреля. В мероприятии приняли участие посол Японии в Кыргызстане Ёсихиро Ямамура и депутата Жогорку Кенеша.
Ранее посол Кыргызстане в Японии Чингиз Айдарбеков сообщал, что на территории пансионата "Тамга" в Иссык-Кульской области весной 2017 года будет заложена парковая зона с условным названием "Японский сад сакуры". Сад призван стать наглядным символом дружбы народов двух стран и планируется высадить молодые побеги, которые могут зацвести уже в 2018 году.
По его словам, исторически в строительстве этого объекта принимали участие японские военнопленные после окончания Великой Отечественной войны. Сад призван стать наглядным символом дружбы народов двух стран и благодарностью японского народа за то, что японские солдаты смогли после долгого заключения в Сибири поправить свое здоровье на благодатной земле Кыргызстана и благополучно без потерь вернуться на свою родину.

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