На Иссык-Куле началась посадка сакуры для "Японского сада сакуры"

4 мая 2017, 16:05 Комментарии

На территории пансионата "Тамга" на берегу озера Иссык-Куль 4 мая началась посадка сакуры. Для создания "Японского сада сакуры" высадили 200 саженцев, которые были привезены в Кыргызстан 21 апреля. В мероприятии приняли участие посол Японии в Кыргызстане Ёсихиро Ямамура и депутата Жогорку Кенеша.

Ранее посол Кыргызстане в Японии Чингиз Айдарбеков сообщал, что на территории пансионата "Тамга" в Иссык-Кульской области весной 2017 года будет заложена парковая зона с условным названием "Японский сад сакуры". Сад призван стать наглядным символом дружбы народов двух стран и планируется высадить молодые побеги, которые могут зацвести уже в 2018 году.

По его словам, исторически в строительстве этого объекта принимали участие японские военнопленные после окончания Великой Отечественной войны. Сад призван стать наглядным символом дружбы народов двух стран и благодарностью японского народа за то, что японские солдаты смогли после долгого заключения в Сибири поправить свое здоровье на благодатной земле Кыргызстана и благополучно без потерь вернуться на свою родину.