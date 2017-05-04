Спикер ЖК Ч.Турсунбеков: Долг будущего поколения – чтить имена тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне

4 мая 2017, 15:47 Комментарии

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков4 мая встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Ч.Турсунбеков отметил подвиг ветеранов в защите мирового сообщества от фашизма, подчеркнул, что именно те, кто проливал свою кровь на поле боя, неустанно трудился в тылу, заложили фундамент нашей мирной жизни.

"Много наших отцов и дедов не вернулись с этой войны, но также больно и то, что с каждым годом становится все меньше тех, кто вернулся. Поэтому мы должны оберегать ветеранов и развивать нашу независимую страну, за свободу которой вы заплатили такую большую цену. Даст Бог, чтобы мы встречались с нашими ветеранами еще не один год. Ваш подвиг не будет забыт. Наш долг и долг будущего поколения - чтить имена тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне", - сказал Торага.

В ходе встречи Ч.Турсунбекой от имени Жогорку Кенеша вручил ветеранам денежные средства.

В свою очередь ветераны поблагодарили за оказываемую им помощь со стороны государства.

Ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов добавил, что победа была достигнута благодаря единству и согласию всех наций. "И сейчас для нашего Кыргызстана очень важно, чтобы граждане поддерживали друг друга, несмотря на национальность, и жили в мире. Мы благодарны за уважение, которое к нам проявляют, и верим, что Кыргызстан будет сильным и развитым государством", - отметил он.

Во встрече также принимали участие заместитель спикера Алтынай Омурбекова и лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.