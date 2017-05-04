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Месяц Рамазан в Кыргызстане, возможно, начнется 27 мая, - ДУМК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424277-ru.html

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4 мая 2017, 16:05       Комментарии

Месяц Рамазан в Кыргызстане, возможно, начнется 27 мая. Об этом АКИpress сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
По ее данным, окончательно дату начала священного месяца Духовное управление утвердит 25-26 мая после наблюдения за луной.
В 2016 году кыргызстанцы постились с 6 июня по 6 июля.
Рамазан - месяц обязательного для мусульман поста. Пост традиционно рассматривается как одна из пяти основ веры. В течение месяца Рамазан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, и интимной близости. Длительность месяца составляет 29 или 30 дней и зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца.

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