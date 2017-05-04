Кыргызстан сохранил позиции в рейтинге FIFA

4 мая 2017, 15:58 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Сборная Кыргызстана сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) - у нее 128-е место, как и в прошлом месяце.

В апреле национальная команда не сыграла ни одного официального матча.

На одну позицию в рейтинге поднялась сборная Индии (100-е место) - ближайший соперник Кыргызстана в рамках отборочного раунда Кубка Азии по футболу. Соперники по группе - Мьянма и Макао - занимают 166-ю и 184-ю позиции соответственно.

Соседи по региону заняли следующие строчки: Узбекистан на 60-м месте, Китай - на 81-м, Казахстан - на 104-м, а Таджикистан - на 138-м.

В мировом футболе по-прежнему лидирует сборная Бразилии. Команды Аргентины и Германии находятся на втором и третьем местах соответственно. Лидером в азиатском футболе является Иран (28-я позиция в рейтинге).

Лучшей футбольной сборной месяца признана команда Мадагаскара (девять позиций вверх, 111-е место), худшей - команда Малави (минус 14 позиций, 114-е место).

Следующее обновление рейтинга запланировано на 1 июня.