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Кыргызстан сохранил позиции в рейтинге FIFA

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424276-ru.html

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4 мая 2017, 15:58       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Сборная Кыргызстана сохранила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) - у нее 128-е место, как и в прошлом месяце.
В апреле национальная команда не сыграла ни одного официального матча.
На одну позицию в рейтинге поднялась сборная Индии (100-е место) - ближайший соперник Кыргызстана в рамках отборочного раунда Кубка Азии по футболу. Соперники по группе - Мьянма и Макао - занимают 166-ю и 184-ю позиции соответственно.
Соседи по региону заняли следующие строчки: Узбекистан на 60-м месте, Китай - на 81-м, Казахстан - на 104-м, а Таджикистан - на 138-м.
В мировом футболе по-прежнему лидирует сборная Бразилии. Команды Аргентины и Германии находятся на втором и третьем местах соответственно. Лидером в азиатском футболе является Иран (28-я позиция в рейтинге).
Лучшей футбольной сборной месяца признана команда Мадагаскара (девять позиций вверх, 111-е место), худшей - команда Малави (минус 14 позиций, 114-е место).
Следующее обновление рейтинга запланировано на 1 июня.

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