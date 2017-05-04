На Братском кладбище прошел митинг-реквием, посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОв

4 мая 2017, 15:09 Комментарии

На Братском кладбище столицы прошел митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

В своей речи глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов поздравил всех с наступающим Днем Победы, пожелал крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

"Уважаемые ветераны и участники митинга! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! В годы войны кыргызстанцы протянули руку помощи не только военнослужащим, но и простым гражданам. На Братском кладбище похоронены сотни отважных сынов союзных республик. Желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни", — обратился к собравшимся мэр.

В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, глава Первомайского района Аскербек Алиев, Чрезвычайные и Полномочные послы России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Молдовы в Кыргызской Республике и председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев.

Все участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

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