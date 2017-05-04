В Нью-Йорке найдено тело без вести пропавшего 20-летнего кыргызстанца

4 мая 2017, 15:18 Комментарии

30 апреля в реке East River возле Сансет-Парка в Нью-Йорке нашли тело без вести пропавшего 20-летнего кыргызстанца Азиза Чиркеева. Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook.

По его словам, данные, полученные из иммиграционной службы США, показали, что тело принадлежит кыргызстанцу Азизу Чиркееву. Патологоанатом подтвердил личность кыргызстанца, также совпали отпечатки пальцев и рентгеновские снимки.

"В данное время мы собираем деньги для отправки тела Азиза на родину. Сбор средств открыт только для кыргызстанцев, проживающих на территории США", — прокомментировал он.