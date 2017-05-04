4 мая 2017, 15:21 Комментарии

Самозахват муниципальной земли в Карагачевой роще предотвращен мэрией Бишкека, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По данным Управления землепользования и строительства, в переулке Керченский в Карагачевой роще граждане пытались захватить муниципальную территорию.

"По данному адресу снесено три незаконных фундамента. Размеры капитальных строений составили 10х6 метров. Согласно статье 172-1 УК КР самовольное занятие или захват земель наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет", – напомнили в мэрии.