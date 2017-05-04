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Самозахват муниципальной земли в Карагачевой роще предотвращен мэрией Бишкека

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/samoza...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424273-ru.html

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4 мая 2017, 15:21       Комментарии

Самозахват муниципальной земли в Карагачевой роще предотвращен мэрией Бишкека, сообщает пресс-служба муниципалитета.
По данным Управления землепользования и строительства, в переулке Керченский в Карагачевой роще граждане пытались захватить муниципальную территорию.
"По данному адресу снесено три незаконных фундамента. Размеры капитальных строений составили 10х6 метров. Согласно статье 172-1 УК КР самовольное занятие или захват земель наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет", – напомнили в мэрии.

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