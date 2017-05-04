В парламенте спорят о возрасте президента Академии наук

4 мая 2017, 15:53 Комментарии

Депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев на заседании парламента заявил, что пожилой человек не может продуктивно работать в Академии наук.

По его словам, человеку за 70 или 80 лет не трудно работать из-за возраста. На что, представитель Академии наук заявил, что молодой специалист не сможет справляться так же хорошо, как уже опытный работник.

"Сейчас в Академии наук работают 27 академиков которым за 70 лет, 15 академикам за 80 лет. Самому молодому 53 года", — сказал он.

Напомним, в парламенте рассматривается вопрос о выборах президента НАН КР. Предлагается избирать главу тайным голосованием из числа академиков и членов-корреспондентов не старше 70 лет.

6 апреля досрочно прекращены полномочия президента Национальной академии наук Кыргызской Республики Абдыганы Эркебаева.