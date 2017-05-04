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В парламенте спорят о возрасте президента Академии наук

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424272-ru.html

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В парламенте предложили принудительно переселять кыргызстанцев, живущих в опасных зонах

4 мая 2017, 15:53       Комментарии

Депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев на заседании парламента заявил, что пожилой человек не может продуктивно работать в Академии наук.
По его словам, человеку за 70 или 80 лет не трудно работать из-за возраста. На что, представитель Академии наук заявил, что молодой специалист не сможет справляться так же хорошо, как уже опытный работник.
"Сейчас в Академии наук работают 27 академиков которым за 70 лет, 15 академикам за 80 лет. Самому молодому 53 года", — сказал он.
Напомним, в парламенте рассматривается вопрос о выборах президента НАН КР. Предлагается избирать главу тайным голосованием из числа академиков и членов-корреспондентов не старше 70 лет.
6 апреля досрочно прекращены полномочия президента Национальной академии наук Кыргызской Республики Абдыганы Эркебаева.

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