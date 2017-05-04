В пылу пьяной ссоры жена заколола супруга

4 мая 2017, 16:03 Комментарии

Во время пьяной ссоры жена заколола мужа, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 2 мая в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одном из домов села Кызыл-Суу.

"Установлена личность погибшего, им оказался 57-летний Т.Т. По предварительным данным следствия преступление совершено на почве пьяной ссоры. 2 мая ночью, между супругами произошла ссора, переросшая в конфликт, в ходе которого мужчине нанесен удар ножом, он скончался на месте. По факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство" УК КР. По подозрению задержана супруга — 48-летняя И.Г., и водворена в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы. В настоящее время ведется следствие", – говорится в сообщении.