Торага Чыныбай Турсунбеков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

4 мая 2017, 16:04 Комментарии

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чыныбай Турсунбеков сегодня, 4 мая, встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

Чыныбай Турсунбеков, отметив подвиг ветеранов в защите мирового сообщества от фашизма, подчеркнул, что именно те, кто проливал свою кровь на поле боя, неустанно трудился в тылу, заложили фундамент мирной жизни в Кыргызстане.

"Много наших отцов и дедов не вернулись с этой войны, но также больно и то, что с каждым годом становится все меньше тех, кто вернулся. Поэтому мы должны оберегать ветеранов и развивать нашу независимую страну, за свободу которой вы заплатили такую большую цену. Даст Бог, чтобы мы встречались с нашими ветеранами еще не один год. Ваш подвиг не будет забыт. Наш долг и долг будущего поколения чтить имена тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне", — сказал Чыныбай Турсунбеков.

В ходе встречи спикер парламента от имени Жогорку Кенеша вручил ветеранам денежные средства.

Ветераны, в свою очередь, поблагодарили за оказываемую им помощь со стороны государства.

«Победа была достигнута благодаря единству и согласию всех наций. И сейчас для нашего Кыргызстан очень важно, чтобы граждане поддерживали друг друга, несмотря на национальность, и жили в мире. Мы благодарны за уважением, которое к нам проявляют и верим, что Кыргызстан будет сильным и развитым государством», отметил ветеран Великой Отечественной войны Асек Урманбетов.

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