Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

4 мая 2017, 15:58 Комментарии

Ученица 9-класса средней школы №77 Рахатбек кызы Мунара выиграла золотую медаль Чемпионата мира по мас-рестлингу среди юниоров, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Помимо медали девочке вручили сертификат на 20 тыс. сомов.

"Чемпионат мира по мас-рестлингу проходил с 27 апреля по 1 мая в Алмате. В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из 12 стран мира, из Кыргызстана — 41 спортсмен. Рахатбек кызы Мунара с малых лет занимается спортом. В 2013-2014 учебном году завоевала 1-е место на городской спартакиаде среди подростков по легкой атлетике. С 2015 года стала заниматься мас-рестлингом. В 2016 году участвовала на районных и городских спартакиадах, в 2017 году стала финалисткой районной и городской спартакиады "Школьная лига" и представила нашу страну в чемпионате мира", – говорится в сообщении.

Справка: Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, признанный в России и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку.