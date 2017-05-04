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Юная бишкекчанка стала победительницей чемпионата мира по мас-рестлингу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/yunaya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424269-ru.html

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4 мая 2017, 15:58       Комментарии

Ученица 9-класса средней школы №77 Рахатбек кызы Мунара выиграла золотую медаль Чемпионата мира по мас-рестлингу среди юниоров, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Помимо медали девочке вручили сертификат на 20 тыс. сомов.
"Чемпионат мира по мас-рестлингу проходил с 27 апреля по 1 мая в Алмате. В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из 12 стран мира, из Кыргызстана — 41 спортсмен. Рахатбек кызы Мунара с малых лет занимается спортом. В 2013-2014 учебном году завоевала 1-е место на городской спартакиаде среди подростков по легкой атлетике. С 2015 года стала заниматься мас-рестлингом. В 2016 году участвовала на районных и городских спартакиадах, в 2017 году стала финалисткой районной и городской спартакиады "Школьная лига" и представила нашу страну в чемпионате мира", – говорится в сообщении.
Справка: Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, признанный в России и введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Его правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длится до победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опорную доску или если соперник выпустил палку.

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