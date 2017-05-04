Правительство не имеет информации, куда переселять людей из опасных зон

4 мая 2017, 15:21 Комментарии

Правительство Кыргызстана не имеет информации, куда будут переселять жителей из опасных зон. Об этом стало известно сегодня, 4 мая, на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты поинтересовались, куда будут переселены жители опасных районов в Базар-Коргонском районе.

Как отметил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов, в том районе 712 домов расположены в зоне риска и есть необходимость переселить людей. Однако этим должна заниматься местная власть, и пока неизвестно, на какой стадии решения стоит вопрос.

По данным вице-премьер-министра Жениша Разакова, информации по переселению у него также нет.

Отметим, сегодня парламент заслушал информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.