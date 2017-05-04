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Правительство не имеет информации, куда переселять людей из опасных зон

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359394_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424268-ru.html

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В Кыргызстане необходимо переселить 3645 семей с опасных зон

4 мая 2017, 15:21       Комментарии

Правительство Кыргызстана не имеет информации, куда будут переселять жителей из опасных зон. Об этом стало известно сегодня, 4 мая, на заседании Жогорку Кенеша.
Депутаты поинтересовались, куда будут переселены жители опасных районов в Базар-Коргонском районе.
Как отметил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов, в том районе 712 домов расположены в зоне риска и есть необходимость переселить людей. Однако этим должна заниматься местная власть, и пока неизвестно, на какой стадии решения стоит вопрос.
По данным вице-премьер-министра Жениша Разакова, информации по переселению у него также нет.
Отметим, сегодня парламент заслушал информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

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