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Депутат: МЧС гарантировало, что в селе Аюу больше не сойдет оползень

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359307_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424267-ru.html

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4 мая 2017, 15:38       Комментарии

Представители МЧС гарантировали, что в селе Аюу не сойдет оползень. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил депутат Алмамбет Шыкмаматов на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, в своих интервью родственники погибших говорят о том, что власти гарантировали, что оползня не будет в этом районе.
Как отметил Шыкмаматов, МЧС распространяет неправильную информацию о том, что жителей предупреждали за три дня до ЧС. "Я верю этому человеку. Нужно выяснить, кто давал гарантию. Если им скажут, что завтра сойдет оползень и их родственники умрут, они же не будут идти на верную смерть и лежать дома", - добавил депутат.
Он заметил, что в действиях сотрудников МЧС и местных властей присутствовало безразличие. "Мы не виним вас, что вы это сделали специально. Вы просто отнеслись к этому халатно. И давайте прекратим обвинять погибших жителей, нужно чтить их память", - заключил он.
В свою очередь вице-спикер Данияр Толонов поручил провести служебное расследование соответствующим органам.
Отметим, сегодня парламент заслушал информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.
Напомним, ранее МЧС сообщало о том, что жителей Аюу предупреждали о необходимости переехать в безопасное место.

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