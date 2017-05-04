Ветераны бишкекского дома престарелых приняли первые поздравления

4 мая 2017, 15:44 Комментарии

Сегодня, 4 мая, Министерство труда и социального развития поздравило ветеранов и тружеников тыла с наступающим праздником - Днем Победы. Героям войны были вручены подарки: накидки, ресиверы и конверты с финансовой поддержкой.

Как отметила глава Минсоцразвития Таалайкуль Исакунова, молодое поколение должно всегда помнить подвиги наших дедушек и бабушек, благодаря которым мы живем в мирное время.

Также сегодня в ходе посещения ветеранов бишкекского городского социального стационарного учреждения общего типа для пожилых и лиц с ОВЗ министр отметила, что история, как бы ее не пытались изменить или переделать, не изменится.

"История народов Советского Союза - она вечна, и ее исказить никак не получится. И я полагаю, что происходящие сегодня какие-то перевивания или искажения фактов, думаю, придет время и все встанет на свои места. Еще живы наши ветераны, еще жива наша память", - сказала Исакунова.