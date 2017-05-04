Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке чествуют ветеранов Великой Отечественной войныВ Бишкеке чествуют ветеранов Великой Отечественной войныТорага ЖК КР Ч.Турсунбеков встретился с ветеранами Великой Отечественной войныТорага ЖК КР Ч.Турсунбеков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Ветераны бишкекского дома престарелых приняли первые поздравления

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359392_ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424266-ru.html

Похожие новости

Торага Чыныбай Турсунбеков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Пограничники поздравили ветеранов ВОВ на дому

В Бишкеке чествуют ветеранов Великой Отечественной войны

Торага ЖК КР Ч.Турсунбеков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

МЧС: Село Аюу входит в первую категорию опасных зон

4 мая 2017, 15:44       Комментарии

Сегодня, 4 мая, Министерство труда и социального развития поздравило ветеранов и тружеников тыла с наступающим праздником - Днем Победы. Героям войны были вручены подарки: накидки, ресиверы и конверты с финансовой поддержкой.
Как отметила глава Минсоцразвития Таалайкуль Исакунова, молодое поколение должно всегда помнить подвиги наших дедушек и бабушек, благодаря которым мы живем в мирное время.
Также сегодня в ходе посещения ветеранов бишкекского городского социального стационарного учреждения общего типа для пожилых и лиц с ОВЗ министр отметила, что история, как бы ее не пытались изменить или переделать, не изменится.
"История народов Советского Союза - она вечна, и ее исказить никак не получится. И я полагаю, что происходящие сегодня какие-то перевивания или искажения фактов, думаю, придет время и все встанет на свои места. Еще живы наши ветераны, еще жива наша память", - сказала Исакунова.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум