В Бишкеке на Братском кладбище прошел митинг-реквием, посвященный Дню Победы

4 мая 2017, 15:18 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В городе Бишкек на Братском кладбище прошел митинг-реквием, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В своей речи глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов поздравил всех с наступающим Днем Победы, пожелал крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

"Уважаемые ветераны и участники митинга! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! В годы войны кыргызстанцы протянули руку помощи не только военнослужащим, но и простым гражданам. На Братском кладбище похоронены сотни отважных сынов союзных республик. Желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни", - поздравил мэр.

В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, глава Первомайского района Аскербек Алиев, Чрезвычайные и Полномочные послы России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Молдовы в Кыргызстане и председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев.

Все участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Первомайской муниципальной администрацией мэрии города Бишкек ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, узникам концлагерей и семьям погибших оказывается материальная помощь, они находятся под особым вниманием и контролем руководства района, а также за каждым ветераном ВОВ закреплены участники движения "Юные Тимуровцы" из средних общеобразовательных учреждений района.

Всего в Первомайском административном районе проживают 62 ветерана, из них: 13 – инвалиды, 49 – участники войны, 112 – труженики тыла, 3 – блокадники Ленинграда.