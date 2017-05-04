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В Бишкеке на Братском кладбище прошел митинг-реквием, посвященный Дню Победы

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424265-ru.html

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Ветераны бишкекского дома престарелых приняли первые поздравления

4 мая 2017, 15:18       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В городе Бишкек на Братском кладбище прошел митинг-реквием, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
В своей речи глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов поздравил всех с наступающим Днем Победы, пожелал крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
"Уважаемые ветераны и участники митинга! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! В годы войны кыргызстанцы протянули руку помощи не только военнослужащим, но и простым гражданам. На Братском кладбище похоронены сотни отважных сынов союзных республик. Желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни", - поздравил мэр.
В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, глава Первомайского района Аскербек Алиев, Чрезвычайные и Полномочные послы России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Молдовы в Кыргызстане и председатель Бишкекского городского кенеша Канатбек Музуралиев.
Все участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Первомайской муниципальной администрацией мэрии города Бишкек ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, узникам концлагерей и семьям погибших оказывается материальная помощь, они находятся под особым вниманием и контролем руководства района, а также за каждым ветераном ВОВ закреплены участники движения "Юные Тимуровцы" из средних общеобразовательных учреждений района.
Всего в Первомайском административном районе проживают 62 ветерана, из них: 13 – инвалиды, 49 – участники войны, 112 – труженики тыла, 3 – блокадники Ленинграда.

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