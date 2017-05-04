Оценки Freedom House зависят от геополитических интересов отдельных стран - политолог

4 мая 2017, 15:26 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Надо понимать, что Freedom House все равно будут критиковать, и к этой критике надо относится с пониманием, у них такая политика и мы в объекте их внимания. Так прокомментировал оценку Freedom House о состоянии свободы слова в Кыргызстане доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев.

"А страны, где действительно диктаторские режимы, они про них позабыли и периодически пытаются наносить ущерб нашей репутации", - говорит он

Он отметил, что оценки этой организации зависят от геополитических интересов отдельных стран.

"Может, есть смысл обратиться к каким-то другим организациям. Они же не истина в последней инстанции. Есть силы, которые хотят турбулентности. Это вполне предсказуемо, где-то через месяц они еще что-то найдут. Кроме Кыргызстана других стран не осталось что ли? К сожалению, ранее уважаемая организация, включается в геополитические игры и наносит урон имиджу нашего государства. Переворачивает факты и по-своему интерпретирует демократические процессы", - прокомментировал К. Осмоналиев.

"Мне кажется, МИДу надо среагировать, на подобные оценки. Это нормальный процесс, когда подаются иски о защите чести и достоинства. Суд устанавливает факты. Каждый имеет право подавать в суд по защите чести и достоинства. Не только президент, это может любой гражданин", - добавил К.Осмоналиев.

Он подчеркнул, что свобода слова и демократия – это не все дозволенность, а порядок и ответственность.

"Некоторые правозащитники действительно пригибают палку говоря о президенте. Вы представьте такую ситуацию где действительно диктаторский режим. Чтобы президент подавал в суд и так далее. Там таких людей находят либо в тюрьме или вообще не находят. Я думаю что это нормальный процесс, когда люди судятся", - заключил политолог.