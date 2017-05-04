Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мэрия Бишкека предотвратила самозахват муниципальной земли в Карагачевой рощеМэрия Бишкека предотвратила самозахват муниципальной земли в Карагачевой рощеСамозахват муниципальной земли в Карагачевой роще предотвращен мэрией БишкекаСамозахват муниципальной земли в Карагачевой роще предотвращен мэрией Бишкека

Оценки Freedom House зависят от геополитических интересов отдельных стран - политолог

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/otcenki-f...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424264-ru.html

Похожие новости

"Foreignpolicy.ru": Союзники России и геополитический фронтир в Евразии

По Кыргызстану днем в отдельных районах возможны грозы – прогноз погоды на 4 мая

Генпрокуратура должна дать оценку экс-руководителям Госкомитета по делам обороны, допустивших снижение поступления средств в бюджет от подведомственных учреждений, - депутат

Глава МИД Японии выразил интерес к НСУР и готовность оказать содействие в ее реализации

Светлое будущее Кыргызстана зависит от неустанного труда каждого гражданина, - спикер ЖК

4 мая 2017, 15:26       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Надо понимать, что Freedom House все равно будут критиковать, и к этой критике надо относится с пониманием, у них такая политика и мы в объекте их внимания. Так прокомментировал оценку Freedom House о состоянии свободы слова в Кыргызстане доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев.
"А страны, где действительно диктаторские режимы, они про них позабыли и периодически пытаются наносить ущерб нашей репутации", - говорит он
Он отметил, что оценки этой организации зависят от геополитических интересов отдельных стран.
"Может, есть смысл обратиться к каким-то другим организациям. Они же не истина в последней инстанции. Есть силы, которые хотят турбулентности. Это вполне предсказуемо, где-то через месяц они еще что-то найдут. Кроме Кыргызстана других стран не осталось что ли? К сожалению, ранее уважаемая организация, включается в геополитические игры и наносит урон имиджу нашего государства. Переворачивает факты и по-своему интерпретирует демократические процессы", - прокомментировал К. Осмоналиев.
"Мне кажется, МИДу надо среагировать, на подобные оценки. Это нормальный процесс, когда подаются иски о защите чести и достоинства. Суд устанавливает факты. Каждый имеет право подавать в суд по защите чести и достоинства. Не только президент, это может любой гражданин", - добавил К.Осмоналиев.
Он подчеркнул, что свобода слова и демократия – это не все дозволенность, а порядок и ответственность.
"Некоторые правозащитники действительно пригибают палку говоря о президенте. Вы представьте такую ситуацию где действительно диктаторский режим. Чтобы президент подавал в суд и так далее. Там таких людей находят либо в тюрьме или вообще не находят. Я думаю что это нормальный процесс, когда люди судятся", - заключил политолог.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум